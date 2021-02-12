السعودية تدعو إلى محاسبة ميليشيا الحوثي دولياً.. ترتكب جرائم حرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

دعت السعودية، الجمعة، إلى محاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، دوليا، مؤكدة أنها “ترتكب جرائم حرب”.

وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، إن “ميليشيا الحوثي الإرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف: “الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين الأبرياء وهي جريمة حرب”.

ولفت مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إلى أن “الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل، وتجب محاسبتها وفقا للقانون الدولي”.

وأشار المعلمي إلى أن “السعودية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية”.

وأوضح أن “استهدف مطار أبها الدولي في 10 شباط الجاري هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية أدى إلى حريق في طائرة مدنية”.

ودعا مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مطالباً المجلس بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة “أبابيل تي” المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الهجوم، فيما اعتبرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي”.

ولاقت هجمات ميليشيا الحوثي على المناطق المدنية بالسعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.