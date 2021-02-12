الدار البيضاء.. مطرح النفايات الجديد بمديونة جاهز والإعلان عن افتتاحه بات قريبا

جدة - عبدالحي حسين - يستعد سكان الدار البيضاء وضواحيها، إلى طي صفحة مطرح النفايات قريبا، والمتواجد بجماعة المجاطية، التابعة لإقليم مديونة، وما يخلفه من تلوث ينذر بحسب الخبراء، بكارثة تهدد البيئة وكذا صحة المواطنين وسلامتهم.

وحسب معطيات “اليوم 24″، فإن مطرح النفايات الجديد الذي يوجد بمحاذاة المطرح الحالي بمديونة أصبح جاهزا، ينتظر فقط من رئيس جماعة المجاطية تسليم شهادة المطابقة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، من أجل إعلان الأخير عن قرار فتح المطرح الجديد.

إلى ذلك، قامت لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، يوم أول أمس بزيارة ميدانية للمطرح المؤقت للنفايات المنزلية والمماثلة، بإقليم مديونة، للوقوف على مدى جاهزية المكان الجديد المخصص لاستقبال النفايات وتجميعها.

وتبلغ مساحته 11 هكتارا، وقد وصل إلى مراحله النهائية، وينتظر التأشير عليه وفتحه لتعويض المطرح القديم.