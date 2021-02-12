الدار البيضاء.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعرض أولوياته لسنة 2021

جدة - عبدالحي حسين - كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، خلال ندوة صحفية نظمت يوم أمس الخميس بالدار البيضاء عقب انعقاد مجلسه الإداري، عن أولوياته لسنة 2021، والتي تغطي ستة مشاريع عاجلة وهيكلية.

وتتعلق الأولوية الأولى بدعم المقاولات من أجل التنفيذ السريع لاستراتيجية الصناديق الخاصة، عبر إطلاق صندوق قروض عام تشاركي يتم توزيعه من خلال الشبكة البنكية، بينما تتعلق الثانية بتحسين الولوج إلى تكاليف عوامل إنتاج المقاولات، عبر ستة محاور.

أما الأولوية الثالثة فتهم تفعيل التبسيط لصالح التنمية الاقتصادية، خاصة عبر تسريع تبسيط الإجراءات الإدارية وتدابير ضمان، ووضع حكومة الكترونية (التشريع بشأن الاعتراف الإلكتروني بالتوقيعات والأعمال القانونية والإدارية والأعمال البنكية)، وإلغاء مصادر التحكيم وإضفاء الطابع المؤسسي على إعلان الشرف واعتماد مبدأ الثقة.

وفي ما يتعلق بالأولوية الرابعة، فهي تهدف إلى تعزيز (Made in Morocco)، علامة “صنع في المغرب”، ودعمها من خلال تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية، عبر إنشاء وتقوية هذه العلامة لتسهيل التعرف على المنتجات المغربية ذات المحتوى المحلي القوي، وإدراج المؤسسات والمقاولات العمومية في المرسوم التنفيذي المتعلق بالصفقات العمومية رقم2-12-349، وأيضا من خلال الإجراءات المالية (ضريبة على القيمة المضافة التفاضلية) .

في حين تخص الأولوية الخامسة تشجيع إعادة التوجيه من أجل تحسين فرص الشغل بهدف جعل التعويض عن فقدان الشغل أكثر مرونة ومشروطا بإعادة التكوين، من خلال جعل شروط الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل أكثر مرونة. وبهذا، فإن الغاية هو دعم هذا النظام بالتكوين وإعادة التكوين من أجل الزيادة من فرص إعادة دمج الأجراء الذين فقدوا وظائفهم، وربط فائدة التعويض عن فقدان الشغل بالالتزام بإعادة التكوين قبل نهاية ستة أشهر من التعويض.

وفي ما يتصل بالتكوين المهني، فيتعلق الأمر بتطوير نظام تخطيط قائم على الطلب وليس على توفير التكوين، وتطوير نظام لضمان الجودة وآليات تنظيمية، بالإضافة إلى توفير تكوين في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأما الأولوية السادسة فهي مهمة جدا، لكونها تركز على الحاجة إلى التزام وطني (عام وخاص)، وتهم إدماج المهن غير المهيكلة الصغرى، والقضاء على الأنشطة غير الرسمية الكبرى.