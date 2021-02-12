ترجيحات بحسم ملف الموازنة منتصف الأسبوع المقبل



بغداد - ياسين صفوان - أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أن التصويت على قانون الموازنة منتصف الأسبوع المقبل.





عضو اللجنة ميادة النجار قالت في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "الأجواء حتى الآن إيجابية للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة"، لافتة الى أنه "بعد الاجتماعات التي استمرت لأكثر من شهر حول مشروع قانون الموازنة تم الاتفاق على المضمون ولم تبق غير حصة إقليم كردستان وبعض الجداول".



وأشار الى "امكانية عرض القانون للتصويت وتمريره الاسبوع المقبل في يومي الاثنين أو الثلاثاء".

