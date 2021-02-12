انت الان تتابع خبر روسيا تقاطع مؤتمر ميونخ للامن في المانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2021، عبر الفيديو في 19و 20 شباط الجاري.
وقال بيسكوف رداً على سؤال عن كلمة من بوتين في المؤتمر: "كلا".
وسيشارك في المؤتمر، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.