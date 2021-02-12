روسيا تقاطع مؤتمر ميونخ للامن في المانيا

وقال بيسكوف رداً على سؤال عن كلمة من بوتين في المؤتمر: "كلا".

وسيشارك في المؤتمر، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

