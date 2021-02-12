شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: أجندة نواب التنسيقية مزدحمة بتشريعات تقدم حلولا جذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأجندة التشريعية لدى نواب التنسيقية مزدحمة بالعديد من التشريعات التى ستظهر خلال المرحلة المقبلة، وسيسعى النواب إلى حلول جذرية إزاء العديد من القضايا، التى ستدفع فى القدرة على مواجهة تحديات المجتمع بمجالات حقوق الإنسان ودعم دور الدبلوماسية البرلمانية فى القدرة على دعم صورة ومكانة مصر دوليا.

وأضاف طارق الخولى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأداء فى الأيام الأولى لمجلس النواب وفى القلب منه نواب التنسيقية يعطى انعكاس على أننا سنكون أمام تجربة برلمانية مختلفة، وأن شعار التنسيقية "سياسية بمفهوم جديد" ما سيؤدى إلى برلمان بمفهوم جديد و برؤية جديدة و إرادة جديدة و آداء متفرد".

وأشار طارق الخولى إلى أن "نواب التنسيقية قبل دخولهم البرلمان كان لديهم العديد من البرامج والرؤى إزاء القضايا الرئيسية والمختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وأنه خلال الأيام الماضية ظهر أداء عظيم للأدوات الرقابية، واستدعاء أعضاء الحكومة للاطلاع على ما قدموه خلال الفترة الماضية، وتقديم الرؤى إزاء مواجهة التحديات خلال الفترة القادمة، ونواب التنسيقية تفاعلوا مع مختلف القضايا في مختلف المجالات والقضايا، وقدموا العديد والعديد من الرؤى والانتقادات البناءة إزاء بعض الملفات، وقدموا تجربة، وعبروا عن أداء متميز تحت قبة البرلمان يعبر عن جيل من الشباب".