توقيف 14 شخصاً في ألمانيا والدنمارك بشبهة التخطيط لهجوم بعبوات ناسفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت السلطات الألمانية والدنماركية، الخميس، أن قوات الأمن في البلدين أوقفت 14 شخصاً، من بينهم 3 أشقاء سوريين، بشبهة التحضير لتنفيذ هجوم بواسطة عبوات ناسفة.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية ساكسونيا-أنهالت في بيان، إن اثنين من الإخوة السوريين الثلاثة أوقفا نهاية الأسبوع الماضي في الدنمارك والثالث في ولاية هسن وسط ألمانيا.

وأضاف البيان أن الرجال الثلاثة يبلغون من العمر 33 و36 و40 عاماً وقد أوقفوا للاشتباه بتحضيرهم لتنفيذ ”عمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر“، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها أعلنت الاستخبارات الدنماركية أنها أوقفت 13 شخصاً في مداهمات نفذتها بين السبت والإثنين في ضواحي كوبنهاغن، من دون أن تعطي أي تفاصيل عن المشتبه بهم.

وأوضحت الاستخبارات في بيان أنها تشتبه في أن 7 من هؤلاء الموقوفين ”حصلوا على مواد ومكونات متفجرات، فضلاً عن أسلحة“، أو تآمروا للحصول عليها.

وأضافت أنهم موقوفون أيضاً بشبهة ”التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة عمل إرهابي“.

ووفقاً للبيان فإن 6 أشخاص آخرين ”على علاقة بالقضية“ سيمثلون الخميس أمام قاض في هولبايك بضاحية كوبنهاغن.

من جهتها قالت النيابة العامة الألمانية في بيانها إن الشرطة بدأت الأسبوع الماضي بتعقب الأشقاء السوريين الثلاثة بعدما نفذوا عبر الإنترنت في يناير عملية لشراء مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.

وأوضح البيان أن الشرطة أجرت خصوصا عمليات تفتيش منازل أدت إحداها في مدينة ديساو الألمانية إلى العثور على 10 كيلوغرامات من ”مسحوق أسود“.

وأضاف أن عمليات التفتيش في الدنمارك أفضت بدورها إلى العثور على مكونات كيميائية.

من ناحيتها أفادت أسبوعية ”در شبيغل“ الألمانية بأن السلطات الدنماركية عثرت خلال عمليات التفتيش التي نفذتها على علم لتنظيم داعش.

ولم تحدد السلطات الدنماركية أو الألمانية الأهداف المحتملة للهجوم الذي كان الموقوفون يعدون له، ولا أوضحت ما إذا كانوا يعتزمون تنفيذه في الدنمارك أو ألمانيا.