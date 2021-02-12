شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عقبت "ثقافة النواب" على أنشطة مدينة الإنتاج الإعلامى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين بأغلبية أعضائها ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والذى ألقاه خلال الجلسة العامة 19 يناير الماضى جملة وتفصيلاً، وقدمت تقرير بذلك للنقاش بالجلسة العامة للمجلس، فيما يلى نستعرض توصيات اللجنة بشأن مدينة الإنتاج.

فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

1. نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه، وهبوط أسهما الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6 آلاف جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه، وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.

2. شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات.

3. شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ 300 مليون جنيه رغم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق وقد أودع النائب نادر مصطفی، مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها ( عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته ، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 265 المنعقد بتاريخ 6/8/2016.