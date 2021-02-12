المدّعون الديموقراطيون يختتمون مرافعاتهم في محاكمة ترامب

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اختتم المدعون العامون الديموقراطيون مرافعاتهم في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بمطالبتهم أعضاء المجلس المئة بإدانة ترامب بتهمة تحريضه أنصاره على الاعتداء على الكابيتول في السادس من يناير.

وقال النائب نوي نيغوز، أحد أعضاء فريق الادّعاء الذي شكّله مجلس النواب للترافع ضدّ ترامب في مجلس الشيوخ، "نطلب منكم بتواضع أن تدينوا الرئيس ترامب بجريمة هو مذنب بها بقوة".

وأضاف "لأنكم إذا لم تفعلوا، إذا تظاهرنا بأن هذا الأمر لم يحدث أو الأسوأ من ذلك، إذا تركنا الأمر يمر من دون محاسبة، فمن ذا الذي بإمكانه أن يقول إن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى؟".

وسيبدأ محامو ترامب مرافعاتهم للدفاع عن موكلهم اليوم الجمعة.