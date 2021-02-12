علاج لمرض السكري يثبت فعالية في انقاص الوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

تمكن علماء من التوصل إلى أن عقارا طبيا يستخدم في علاج السكري، أظهر نتائج مشجعة للغاية في مكافحة السمنة، بعد أن أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20%.

وبحسب مجلة ”نيوإنغلند“ الطبية المتخصصة، فإن العلماء توصلوا في دراسة لهم إلى أن عقار ”سيماغلوتيد“ يمكن أن يحقق نتائج في علاج السمنة تعادل نتائج التدخل الجراحي.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 2000 بالغ مصاب بالسمنة من 16 بلدا مختلفا، أن عقار سيماغلوتيد، الذي يستعمل عادة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، أثبت نتائج مفاجئة في تخفيض وزن المصابين بالسمنة وبمعدلات مرتفعة.

وقالت الباحثة المختصة في السمنة، راشيل باترهام من كلية لندن الجامعية، إن أي دواء آخر مخصص لفقدان الوزن لم يصل لهذا المستوى من الفعالية.