شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات مكاتب البريد الجديدة بعد تطويرها × 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، من خلال خطة مُتكاملة تخص مكاتب البريد المصرى لتحقيق تحول نوعى بما يمكنه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين، والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة الى الخدمات البريدية.

وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا ما تم تنفيذه حتى الآن من الخطة فى ضوء بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أمام مجلس النواب، والذى أحيل إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس برئاسة النائب أحمد بدوى لدراسته:

1- تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 آخرون فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021.

2- تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلى فى 2019 و350 آخرين فى 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000ماكينة صراف آلى خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة اجمالية تصل إلى مليار جنيه.

3- أكد أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر، حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

4- يجُرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.

5- تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدى فى 2020 ، والعمل على نشر 70 كشك في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة الى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل اجمالى المكاتب المتنقلة الى 85 مكتب متنقل بكلفة اجمالية 140 مليون جنيه.

6- فى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م مربع إلى 7000 م مربع وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى 15 قاعة، بالإضافة الى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة الى 3000 قطعة.