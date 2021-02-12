شكرا لقرائتكم تركيا أنقرة ترد على واشنطن: لن نتراجع عن صفقة S400 مع روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الرئاسة التركية في رد على واشنطن، اليوم الخميس، إنها لن تتراجع عن صفقة S400 مع روسيا، مضيفةً أنها ستسعى إلى حل المشكلات مع الولايات المتحدة عبر الحوار.

وأضافت الرئاسة التركية أنها لا تتوقع حلا سريعا لمشاكلها مع أميركا.

وقال وزير الدفاع التركي يوم الثلاثاء إن أنقرة ستقترح فقط تنشيطا جزئيا للمنظومة خلال المفاوضات مع واشنطن.

من جهته، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الخميس في مقابلة مع محطة "تي. آر. تي. خبر" التركية إن تعليقات الوزير أُسيء فهمها لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأضاف المتحدث أن محادثات تجري حاليا بين أنقرة وواشنطن بشأن الخلافات لكنه قال إنه لا ينبغي توقع حلول سريعة.

يذكر أن ملف إس 400 كان قد وتر العلاقة مع واشنطن عام 2019، ودفع الإدارة الأميركية في حينه إلى وقف بيع السلطات التركية لمنظومة "باتريوت"، معتبرة أن مشاركة تلك التكنولوجيا مع تركيا الحليفة في الناتو، قد يشكل تهديدا أمنيا.

كما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية.

وتثير اختبارات منظومة إس-400، توتراً بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.

كما تتوجس واشنطن من وجود خطر حقيقي يكمن في أن يتمكن المشغّلون الروس الذين يدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية "إف-35"، التي كانت تسعى أنقرة لشرائها.