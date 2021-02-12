وكالة الطاقة الدولية: ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 96,4 مليون برميل يوميا

جدة - عبدالحي حسين - توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن يسترد الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 60 بالمئة من الحجم المفقود في سنة 2020 بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إلى 96,4 مليون برميل يوميا. وأوضحت الوكالة، في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيسجل 96,4 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، مقابل 91 مليون برميل في سنة 2020.

غير أنها توقعت انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من 2021 بمليون برميل يوميا، ليستقر عند نفس مستويات الطلب بالربع الأخير من سنة 2020. وتعتمد توقعات النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط بشكل كبير، على التقدم المحرز في توزيع اللقاحات وإدارتها، وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات الرئيسية في العالم.

واستفادت أسعار النفط من التوقعات الاقتصادية الأكثر إيجابية للنصف الثاني من العام إلى جانب تعهد (أوبك+) بالإسراع بسحب فائض مخزونات النفط، مما دفع أسعار (خام برنت) لمستوى 60 دولارا للبرميل.