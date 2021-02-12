توقيف مواطن سوري بمطار محمد الخامس يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالبشر

جدة - عبدالحي حسين - أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، مواطنا من جنسية سورية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المواطن السوري، الذي يبلغ من العمر 27 سنة، أوقفته عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أثناء استعداده للهجرة بطريقة غير مشروعة على متن رحلة جوية صوب إحدى الدول الأوروبية، مستعملا جواز سفر سويدي في اسم الغير، كان قد اشتراه بدولة تركيا.

وذكر بلاغ لولاية الأمن الدار البيضاء، أن عملية تنقيط جواز السفر المذكور في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أظهرت أنه مصرح بسرقته من طرف السلطات المختصة بدولة السويد في غضون شهر أكتوبر من السنة المنصرمة.

إلى ذلك، تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الخميس.‏