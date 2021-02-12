شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية عراقية تقصف أوكارا إرهابية لعصابات داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصف الطيران الحربي العراقي أوكارًا إرهابية في جبال حمرين في صلاح الدين، وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أمس الخميس، إن طائرات F 16 العراقية نفذت ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارًا وكهفًا يستخدم من قِبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين.

وأضافت إن القصف جاء بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى أن «الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل».

وتنفذ القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي هجمات منسقة لاستهداف مخابئ وتجمعات عناصر داعش، التي تنشط في سلسلة جبال حمرين.

وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس، السيطرة على تسرب للغاز في مصفى القيارة جنوبي الموصل.

ونقلت قناة «دجلة» الفضائية عبر حسابها على «تويتر» عن مصدر أمني عراقي، قوله إن حريقًا نشب داخل أحد خزانات الوقود في مصفى القيارة، وأشار إلى أن ذلك جاء بسبب انفجار خزان وقود نتيجة خلل فني داخل المصفاة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين بجروح، وذلك في عمليات شمالي العراق.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس عن الوزارة، أن الجنود سقطوا في اشتباكات اندلعت مع مسلحين من منظمة «حزب العمال الكردستاني» بمنطقة كارة.

وأوضحت أنه تم نقل الجرحى للمستشفيات، وأضافت إنه جرى قصف أهداف محددة في المنطقة بغارة جوية، مما كبّد التنظيم خسائر فادحة.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية أول أمس الأربعاء، عملية «مخلب النسر 2» ضد أهداف حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وأوضحت أن هدف العملية يتمحور حول «رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد».

تجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووفقًا للبيانات التركية، فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عامًا، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، منذ تموز/‏ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.