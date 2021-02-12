دوي انفجار في ريف القنيطرة جنوب سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر التلفزيون السوري، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن دوي انفجار سمع في محيط بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة، جنوب غربي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن التلفزيون السوري، أن صوت الانفجار الذي سمع، سببه قنبلة صوتية، وأنها "لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار".

وتتزايد تحركات مليشيا حزب الله اللبناني وإيران في الجنوب السوري، خاصة في محافظة القنيطرة، ضمن مناطق وقف إطلاق النار التي لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن الشريط الحدودي مع هضبة الجولان المحتلة.

وتعتبر بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ضمن نفوذ حزب الله، كونها تقع في سفح جبل الشيخ، الذي يقابله من الطرف الآخر بلدة شبعا اللبنانية.