عاجل ..زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب مدينة "قصر شيرين" الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة، مدينة ”قصر شيرين“ بمحافظة كرمنشاه غربي إيران، المتاخمة للحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية أن الزلزال وقع في الساعة 01:40 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه كان على عمق 8 كيلومترات.

ولم ترد أي معلومات عن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال، وفقاً لما ذكر حاكم مدينة قصر شيرين، مراد علي تاتار، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وقال علي تاتار إن ”فرق التقييم موجودة حاليًا في المنطقة، وإن جميع أعضاء الإدارة الأزمات والإغاثة تعمل بالمدينة“.

وفي العراق، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مواطني عدد من المحافظات من بينها السليمانية وديالى، شعروا بهزة أرضية.

يشار إلى أن محافظة كرمنشاه تعرضت في نوفمبر 2017، لزلزال مدمر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى مصرع 620 شخصا، فيما دمر آلاف الوحدات السكنية.

وتبلغ طول الحدود بين مدينة ”قصر شيرين“ الإيرانية والعراق، 186 كيلومترا تضم منفذين حدوديين هما ”خسروي“ و“برويزخان“، ما جعل هذه المنطقة مركزاً اقتصادياً بين البلدين