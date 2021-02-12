الديمقراطيون في محاكمة ترامب: كان يعلم جيدا ما يقوم به يوم اقتحام الكونغرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

قال الديمقراطيون الذين يسعون لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس الشيوخ، بتهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير الماضي، إن ترامب كان يعلم جيدا ما يقوم به عندما دعا أنصاره إلى الاحتشاد في واشنطن في ذلك اليوم.

وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قدم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الذين يمثلون الادعاء، المثال تلو الآخر عن أفعال ترامب قبل الهجوم لتوضيح نواياه عندما دعا مؤيديه إلى الذهاب إلى مبنى الكونغرس و“القتال بضراوة“ خلال انعقاد الكونغرس للتصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وقال جيمي راسكين مدير فريق الديمقراطيين في المحاكمة: ”لم يكن ما حدث يوم السادس من يناير تحولا مفاجئا عن سلوك طبيعي ملتزم بالقانون ونهج سلمي… بل كان أسلوبه (ترامب) الأساسي“.

وقالت النائبة الديمقراطية ديانا ديجيتي لمجلس الشيوخ إنه عندما وجهت السلطات تهما جنائية لعدد ممن اقتحموا الكونغرس، قالوا إنهم كانوا يعتقدون أنهم ينفذون أوامر ترامب في ذلك اليوم.

وأضافت: ”طلب الرئيس منهم أن يكونوا هناك، لذلك فقد ظنوا حقا أنهم لن يتعرضوا لعقاب“.

ولن يتمكن الديمقراطيون على الأرجح من حشد العدد المطلوب لإدانة ترامب وحرمانه من تولي أي منصب عام مجددا، نظرا لأن 6 جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو لصالح المضي في المحاكمة.

وكان مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون قد وجه في 13 يناير تهمة التحريض على التمرد للرئيس الجمهوري السابق الذي انتهت فترته الرئاسية في 20 يناير.

وسيبدأ محامو ترامب مرافعاتهم للدفاع عن موكلهم الجمعة.