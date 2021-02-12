عاجل.. التلفزيون السوري: سماع دوي انفجار في القنيطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن انفجارا سمع في وقت متأخر من يوم الخميس في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

ولم يذكر التلفزيون معلومات أخرى عن سبب الانفجار أو مصدره أو إن كان أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

والأسبوع الماضي، أعلن النظام السوري، تصديه لهجوم إسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل، تمثل برشقات من الصواريخ جو-أرض، وأرض-أرض، مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية.

وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير الماضي، على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

كما قتل في الـ22 من الشهر ذاته، 4 مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي الأخير أنه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.