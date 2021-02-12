شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام"الصحفيين": حريصون على تكويد الصحف المقننة أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان حريص على تكويد الصحف التى تنتهى من الاجراءات القانونية المطلوبة وقامت بتوفيق أوضاعها، مشيرا الى أن هناك بعض الخطوات التى يجب الانتهاء منها أولا لتكتمل قانونية انضمام الصحف الجديدة للنقابة .

وأضاف محمد شبانة فى بيان له، أنه تم الاتفاق داخل المجلس على مد تلقى طلبات التقديم للجنة القيد المقبلة تحت التمرين حتى العاشر من مايو وذلك لأول مرة لمنح مزيد من الوقت للصحف والزملاء الجدد للانضمام الى النقابة بعد اكتمال كل الاجراءات خاصة وان هناك صحف وفق تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا تزال تحتاج الى وقت لتوفيق الأوضاع .

وأشار شبانة الى أنه شخصيا اتفق مع المجلس على الانضمام للجنة تقييم الصحف الحديدة ليواصل مع زملاءه أعضاء اللجنة العمل للانتهاء من هذا الأمر بأقصى سرعة، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع قريبا وأن التدقيق فى الخطوات القانونية الخاصة بالصحف الجديدة هو ضمان للزملاء الجدد قبل أن تكون اجراءات ملزمة وأن المجلس اتفق على انهاء هذا الأمر بما يتماشى مع مصلحة الزملاء .