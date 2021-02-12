حفتر يؤكد لـ«المنفي» دعم عملية السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات. كما أكد حفتر، خلال لقائه أمس، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قد وصل إلى مطار «بنينا» في بنغازي قادماً من اليونان، أمس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في المسار العسكري «5+5».

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام ليبية عن رصد طائرة شحن تركية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قاعدة «الوطية» العسكرية غرب البلاد، مشيرةً لاستمرار الجسر الجوي التركي في نقل الدعم لميليشيات حكومة «الوفاق».

وكانت السلطات التركية قد سارعت إلى السيطرة على قاعدة «الوطية» الجوية غرب ليبيا فور سقوطها، وخروج قوات الجيش الوطني منها قبل عدة أشهر. بدوره، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استمرار بلاده في تقديم الدعم لحكومة «الوفاق» الليبية، مشيراً إلى أن دعم أنقرة ساهم في صمود التشكيلات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وفي طرابلس، قضت محكمة ليبية ببطلان انتخابات بلدية طرابلس المركز التي أجريت مؤخرًا، وأمرت بإعادتها.

وجاء القرار بعد أن بلغت نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات 19%، بحسب ما ذكرته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، 6524 ناخباً من أصل 33 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.

وبحسب اللجنة، فقد توزّعت نسبة المشاركة بين 72% من الرجال و28% من النساء، فضلاً عن مشاركة 9 أشخاص من ذوي الإعاقة.