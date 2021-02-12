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بالفيديو: عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة في ولاية تكساس الأميركية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

اصطدام نحو 100 سيارة في ولاية تكساس الأميركية

تسبب الجليد في ولاية تكساس الأميركية بوقوع حوادث مرور خطيرة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نحو 100 سيارة اصطدمت في حادث كبير على الطريق دالاس فورت وورث في الولاية، شمالي مدينة فورت وورث يوم الخميس.

وقالت السلطات المحلية إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات.

وأكدت السلطات إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق، وقد تستغرق إزالتها عدة أيام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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