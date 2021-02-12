الصحة: توسيع الاستفادة من لقاح كورونا لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزوارة الصحة، في بيان لها، إنه بعد “بعد أن توصلت المملكة، دفعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد -19، يومه الخميس 11 فبراير 2021، تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق”.

وأوضح البلاغ، أن “عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي تتوصل بها بلادنا لتشمل كل الفئات المستهدفة”.

وكان الملك أعطى بصفة شخصية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح المجانية يوم الخميس 28 يناير2021، وأوضحت الوزارة، أنه “مباشرة بعد ذلك، شرعت مراكز التلقيح بمختلف أقاليم وجهات المملكة في استقبال الفئات المستهدفة حيث سجلت مصالح الوزارة تلقيح ما يزيد عن 746116 مستفيد في ظروف تتسم باحترام تام لشروط السلامة والتدابير الاحترازية”.

وتهيب وزارة الصحة من جديد بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

كما تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس.