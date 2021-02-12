من أصل 3050.. باخرة خاصة تقل 655 عاملة موسمية من ميناء طنجة في اتجاه إسبانيا

جدة - عبدالحي حسين - غادرت 655 عاملة موسمية مغربية، مساء أمس الأربعاء، ميناء طنجة المتوسط علی متن باخرة خاصة في اتجاه إسبانيا للعمل في الحقول.

وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ”ايفي”، أن العاملات الموسميات وصلن إلی إقليم ويلفا لاستٸناف عملهن في الضيعات الاسبانية، في انتظار قدوم باقي العاملات.

وشدد المصدر ذاته علی أن العدد الإجمالي للعاملات الموسميات المغربيات يصل إلی 3050، مشيراً إلی أن التحاق العاملات المغربيات بالضيعات الاسبانية سيتواصل برحلة مبرمجة يوم غد الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته أن المرحلة الثالثة لتوجه العاملات الموسميات صوب الجنوب الإسباني ستنطلق الأسبوع المقبل علی أن تتواصل الرحلات حتی بداية شهر مارس المقبل.