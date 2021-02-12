اللجنة المركزية للتأديب “تصدر” عقوباتها في حق فرق ولاعبي القسم الثاني

جدة - عبدالحي حسين - اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عقوباتها في حق فرق ولاعبي الببطولة الاحترافية 2 INWI الخاصة بالجولة التاسعة.

وقضت اللجنة بتوقيف منير الهبش، لاعب فريق جمعية سلا لـ3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 2250 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الراسينغ الرياضي وذلك بناء على المادة 85.2 من مدونة التأديب.

وقررت اللجنة نفسها توقيف عبد اللطيف أيت حماد، لاعب وداد تمارة لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 750 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالشباب السالمي وذلك بناء على المادة 85.3 من مدونة التأديب.

وغرمت اللجنة ذاتها فريق شباب السالمي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق وداد تمارة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وقضت اللجنة بتغريم وداد تمارة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب السالمي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، فضلا عن تغريم الاتحاد الزموري الخميسات مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وثم تغريم النادي القنيطري مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 6 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق سطاد المغربي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، وكذا تغريم أولمبيك الدشيرة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.