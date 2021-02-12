شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو جدول الأعمال المطروح تحت قبة مجلس النواب الأسبوع القادم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة الأسبوع القادم بالانعقاد لمدة 3 أيام تبدأ الأحد القادم فى تمام الساعة 11 صباحا، لمناقشة عدد من القضايا الهامة سواء مشروعات قوانين، أو استكمال الاستماع إلى بيانات الوزراء.

وكان المستشار حنفي جبالي، قد شدد فى نهاية الجلسة العامة السابقة، والتي عقدت الخميس الماضي، علي أهمية الجلسة المزمع عقدها انطلاقا من الأحد القادم.

ويستعرض ”الخليج 365” تفصيلا جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع الجارى فى النقاط الأتية:

1- تشهد يومي الأحد والاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

2- مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام.

3- نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

5- نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

7- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

8- أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

9- يستمع المجلس الثلاثاء إلى بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.