شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعد أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب بالتعاون لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، وتنسيقية شباب الأحزاب، إن تنسيقية شباب الأحزاب أجروا لقاءً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لعرض المشاكل التى يتعرض لها المواطنون في كل دائرة، مؤكدًا أن هدف تنسيقية شباب الأحزاب ليس شعارات، بل خدمة المواطن.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه تم التطرق خلال اللقاء لعرض مشاكل المواطنين وإرسالها عبر المنصة الورقية التى أطلقتها المحافظة بهذا الشأن، بجانب إرسال المواطنين شكوتهم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة "واتس اب" أسوة بأهالى مصر الجديدة مع عرض المحافظة الوقت المحدد لتنفيذ الخدمة على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الخدمات المقدمة من المحافظة من رصف طرق وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحى وغيرها والتى تعود بالنفع، لا بد أن يكون المواطن على علم بموعد تقديمها أو الانتهاء منها.

فيما وعد محافظ القاهرة باستمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لتحقيق أكبر قدر من التعاون مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.