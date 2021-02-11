البايرن “يحرز” لقب “الموندياليتو” ويحقق السداسية

جدة - عبدالحي حسين - توج فريق بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه بهدف دون مقابل على تيغريس المكسيكي، اليوم الخميس في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر- وأمام 12 ألف مشجع، سجل بنيامين بافارد هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 59، بعدما ألغى الحكم هدفا قبله سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة 18.

كما فاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبذلك يكون بايرن ميونخ حقق سداسية تاريخية بفوزه بكل الألقاب التي نافس عليها في 2020 ومنها 3 ألقاب محلية إضافة إلى دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وأخيرا مونديال الأندية الذي كان مقررا العام الماضي وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.