الملك يستفسر أخنوش وآيت الطالب حول الوضعية الفلاحية وحملة التلقيح ضد كورونا

جدة - عبدالحي حسين - خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي احتضنه القصر الملكي بفاس، استفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا.

وفي معرض جوابه قال الوزير، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات.

كما استفسر الملك،وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19. وأجاب الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين.

وقال البلاغ إن الملك، جدد توجيهاته بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية.