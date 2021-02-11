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واشنطن تعد بممارسة "أقصى الضغوط" على مليشيا الحوثي الإيرانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،نيد برايس، أن بلاده تدين بشدة الهجمات الحوثية التي تستهدف وستمارس "أقصى الضغوط" على مليشيا الحوثي.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة، تعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

 

وأمس الأربعاء، قال برايس إن "قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين ولا نعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائنا السعوديين".

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