التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة، ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق الخميس، كشف التحالف العربي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف في بيان، هناك محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من الحوثيين لاستهداف المدنيين، مشددا على أنه "سيحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي‎".

والأربعاء، أعلن التحالف أن استهداف مطار أبها السعودي تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.