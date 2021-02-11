شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة نزولا من 564 أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 477160 حالة.

كما تم تسجيل أربع وفيات نزولا من 12 أمس ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8440.

وتلقى المغرب اليوم أربعة ملايين جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا البريطاني المصنع في الهند، بعد تلقيه مليوني جرعة من نفس اللقاح الشهر الماضي. كما تلقى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وبلغ عدد من تم تطعيمهم حتى اليوم 855318 شخصا.