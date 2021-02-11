بايدن يشارك عن بُعد بمؤتمر ميونيخ للأمن.. 19 فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بُعد في 19 فبراير/شباط بمؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب منظمي هذا الحدث السنوي في تغريدة الخميس.

وجاء في التغريدة: "يسعدنا ويشرّفنا أنّ جو بايدن سيعود افتراضياً إلى منصّة المؤتمر في 19 شباط/فبراير". وسبق لبايدن أن شارك في المؤتمر في العامين 2009 و2013 عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي يقام في بافاريا سنوياً قادة دول وحكومات ورؤساء شركات وخبراء أمن ودبلوماسيون. وبسبب الجائحة يعقد المؤتمر من 19 إلى 21 فبراير/شباط افتراضياً.

وسيقوم بايدن بمداخلة عبر تقنية الفيديو في 19 فبراير/شباط.

وتشارك في المؤتمر رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس والموفد الأميركي الخاص بشأن التغيّر المناخي جون كيري.