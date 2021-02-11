واشنطن تعد بممارسة "أقصى الضغوط" على مليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،نيد برايس، أن بلاده تدين بشدة الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية وستمارس "أقصى الضغوط" على مليشيا الحوثي.

وأضاف أن الولايات المتحدة، تعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وأمس الأربعاء، قال برايس إن "قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين ولا نعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائنا السعوديين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وجاء الاعتداء بعد ساعات من استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع، وذلك ضمن سلسلة هجمات إرهابية تستهدف المملكة.

ويرى مراقبون أن التصعيد الحوثي الأخير يستهدف تحقيق عدة أهداف خبيثة، بينها ابتزاز المجتمع الدولي وزيادة الضغط عليه لقبول الحوار مع إيران وفق شروطها، وذلك عند الشروع في أي مفاوضات حول الاتفاق النووي.