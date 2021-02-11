"الثلاثي الأوروبي" يندد بهجوم الحوثي على أبها السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، بالهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي.

وقال بيان مشترك للدول الثلاث، إن قصف مطار أبها السعودي "انتهاك للقانون الدولي".

وأشار إلى أن الهجمات المتكررة توضح خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الطائرات المسيرة لاستقرار المنطقة.

وقبل ساعات، أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الهجوم الحوثي الأخير الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها بالسعودية.

راب طالب الحوثيين بوقف تلك الهجمات المشينة، مؤكداً أن بلاده ثابتة على دعمها القوى لأمن الأراضي السعودية.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".