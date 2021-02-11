الرئاسة التركية: لن نتخلى عن صواريخ "إس-400" الروسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جدد إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية التأكيد أن أنقرة لن تتراجع عن امتلاك منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، التي تسببت في عقوبات أمريكية على بلاده.

وأكد قالين أن تركيا ستسعى إلى حل المشكلات مع الولايات المتحدة عبر الحوار.

وصرح في مقابلة مع "تي آر تي خبر" التركية بأن تعليقات وزير الدفاع خلوصي آكار أسيء فهمها، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وأضاف أن محادثات تجرى حاليا بين أنقرة وواشنطن بشأن الخلافات وأنه لا ينبغي توقع حلول سريعة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الثلاثاء، إن أنقرة ستقترح فقط تنشيطا جزئيا للمنظومة خلال المفاوضات مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أنقرة في ديسمبر 2020 بسبب شراء تركيا أنظمة "إس-400" الروسية.