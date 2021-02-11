إيران وروسيا تجريان محادثات حول الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن مساعد وزير الصحة ورئيس منظمة الغذاء والدواء في إيران محمد رضا شانه ساز، عن إجراء محادثات مع الجانب الروسي حول الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال شانه ساز اليوم الخميس في ختام زيارته لروسيا، إن الجانب الروسي حصل على معلومات جيدة للغاية حول قدرات شركات إنتاج الأدوية واللقاحات في إيران.

وأضاف أنه تمت خلال هذه الزيارة إزالة الغموض حول إنتاج لقاح كورونا، وجرت محادثات بشأن الإنتاج المشترك للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتابع أن الوفد الإيراني تفقد خط إنتاج اللقاحات في روسيا معربا عن أمله في تسريع إنتاج لقاح کورونا في إيران بهدف توسيع عملية التطعيم وكذلك توفير إمكانية تصدير اللقاح إلى دول المنطقة.

وبدأت إيران يوم الثلاثاء حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، إذ تسلمت يوم الخميس الماضي أول دفعة منه تضم نصف مليون جرعة، في حين ستصل الدفعة الثانية بحلول 18 فبراير، والدفعة الثالثة بحلول 28 فبراير، حيث سيتم إرسال اللقاح على دفعات كل أسبوعين.