شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: تشكيل فريق عمل بـ«البنتاجون» حول الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيل فريق عمل في وزارة الدفاع «البنتاجون» مكلف ملف الصين وأمر بالشروع فوراً في مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكّلها بكين التي تعتبرها الولايات المتحدة خصمها الاستراتيجي الأول.

وأمهل بايدن فريق العمل الجديد أربعة أشهر لتقديم تقييمه «من أجل تحديد مسار قوي للمضي قدماً في القضايا المتعلّقة بالصين ».

وخلال زيارته الأولى لوزارة الدفاع عبر بايدن عن رغبته في تبني استراتيجية عسكرية جديدة «حازمة» ضد الصين، مؤكداً في الوقت نفسه أن استخدام القوة يجب أن يكون «آخر أداة» للحل.

وتتألف مجموعة العمل من 15 مستشاراً مدنياً وعسكرياً، وستكون لديها مهلة أربعة أشهر لتقديم توصياتها إلى وزير الدفاع لويد أوستن.

من جهة أخرى،عبر بايدن لنظيره الصيني شي جين بينغ مساء الأربعاء عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان،وذلك في أول محادثة بينهما.

(وكالات)