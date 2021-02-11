شكرا لقرائتكم خبر عن «بان كورونا».. لقاح خارق للوقاية من السلالات المتحورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل العلماء على تكثيف الأبحاث لإنشاء لقاح خارق للوقاية من السلالات المتحورة لفيروس كورونا في وقت تم فيه إعطاء أكثر من 155,7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 91 بلداً حول العالم. فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وضع أوروبا لا يزال «هشاً» في مواجهة الوباء، في وقت تتسابق فيه دول العالم للحصول على اللقاحات فيما سمحت ولاية نيويورك للقاعات الضخمة والملاعب بإعادة فتح أبوابها.

في الأثناء، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن العلماء يعملون على تكثيف الأبحاث لإنشاء لقاح فعال ضد جميع أنواع فيروسات كورونا والذي من شأنه أن يحمي من جميع أنواع الفيروس ومن نزلات البرد.

وأشارت الصحيفة إلى أن باحثين بدؤوا في تطوير نماذج أولية لما يسمى لقاح «بان فيروس كورونا» أو لقاح «كل فيروسات كورونا»، مع ظهور نتائج واعدة، في وقت مبكر، من التجارب على الحيوانات.

أوروبا غير محصنة

وذكر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أمس أن وضع القسم الأكبر من الدول الأوروبية لا يزال «هشاً» في مواجهة الوباء محذرة من «شعور زائف بالأمان في ظل بطء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوج على أنه «إذا لم نوقف انتقال العدوى الآن، فإن الفوائد المتوقعة من اللقاحات في مكافحة هذا الوباء قد لا تكون واضحة».

ورأى أنه «في الوقت الراهن، هناك خيط رفيع بين الأمل في اللقاح والشعور الزائف بالأمان».

وأكدت منظمة الصحة العالمية مجدداً ضرورة أن يكون الحصول على اللقاح منصفاً، وحذّر كلوج من أن «الوصول غير العادل للقاحات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية».

4 ملايين جرعة للمغرب

وقالت مصادر بوزارة الصحة المغربية إن الرباط سوف تتسلم دفعة ثانية تتألف من أربعة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا بعد أن بدأ تنفيذ أول حملة للتطعيم في إفريقيا قبل أسبوعين.

ومن المتوقع وصول الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء وقال سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة «هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب باطّراد». وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح أسترازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

المكسيك ترخص للقاحين

وأعلنت الحكومة المكسيكية أنّها رخّصت للاستخدام الطارئ للقاحي كانسينو وكورونافاك الصينيين المضادّين لفيروس كورونا. وقال هوجو لوبيز-جاتيل المسؤول في الحكومة عن مكافحة جائحة كوفيد-19 إنّ «الترخيص الطارئ أعطي لكلا اللقاحين». وبالإضافة إلى هذين اللّقاحين، سبق للمكسيك وأن منحت تراخيص مشابهة لثلاثة لقاحات أخرى

عالميا، تم إعطاء أكثر من 155,7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 91 بلداً ومنطقة حول العالم، فيما تبرعت الصين ب 100 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة «سينوفارم» الصينية لغينيا الاستوائية.

نيويورك تفتح القاعات

وأعلنت سلطات نيويورك الأربعاء أنّها ستسمح للقاعات الضخمة والاستادات الرياضية بإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من 23 شباط/فبراير الجاري، لكن بشرط أن لا تتخطى 10 في المئة من طاقتها الاستيعابية وقال حاكم الولاية أندرو كومو إنّ عتبة ال10 في المئة تنطبق على القاعات التي تزيد قدرتها الاستيعابية على 10 آلاف شخص، وإنه يتعيّن على كلّ متفرّج أن يبرز نتيجة فحص سلبية لاختبار «بي سي آر» للكشف عن كورونا.

ألمانيا تحذّر جيرانها

في المقابل حذّر مسؤولون ألمان من إمكانية إغلاق البلاد حدودها مع جيرانها جرّاء العدد المرتفع بدرجة كبيرة للإصابات بفيروس كورونا والذي يفاقمه انتشار نسخ متحوّرة أشد عدوى في بلدان على غرار النمسا وتشيكيا.

و في الأرجنتين أعلنت وزارة الصحّة أنّ حصيلة الإصابات بكورونا تخطّت عتبة المليوني إصابة.

(وكالات)