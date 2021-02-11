شكرا لقرائتكم خبر عن التحرك الأمريكي للسلام يترقب نتائج الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر دبلوماسية غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدين ستنتظر على الأرجح نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل التحرك في مسعى للسلام بين الجانبين، في وقت سمحت فيه إسرائيل لوزير في السلطة بزيارة الأسير مروان البرغوثي في سجنه بالتزامن مع تشييع أهالي نابلس شهيداً قضى جرّاء قيام مستوطن بدهسه أمس الأول في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن دبلوماسي غربي قوله إن الرئيس الأمريكي لن يسارع إلى تعيين مبعوث للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنما سيعمل على بناء الثقة بين واشنطن والفلسطينيين، وبين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار الدبلوماسي الذي التقى مؤخراً طاقم بايدن في حديث للوكالة، إلى أنه «خلافاً للرؤساء الأمريكيين السابقين، فإن بايدن لن يسارع إلى تعيين مبعوث خاص لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهو يرى أن الفجوات ما بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية واسعة جداً وأن الحديث عن عملية سلام تفضي إلى اتفاق هو أمر بعيد المنال في ظل المعطيات الحالية».

وأضاف الدبلوماسي، أن «بايدن يعتقد أنه ينبغي الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس والانتخابات الفلسطينية التي ستبدأ في مايو وتنتهي أواخر أغسطس»، لافتاً إلى أنه «من الواضح أن الكنيست الإسرائيلي سيغلب عليه اليمين وأن السلام مع الفلسطينيين ليس مدرجاً وحتى كواحد من المواضيع الهامشية بالانتخابات الإسرائيلية، ولذلك فإن الحديث عن طرح خطة للسلام سيكون مغامرة مصيرها الفشل».

ويرى محللون سياسيون أن إعلان الفصائل الفلسطينية الاتفاق على آليات إجراء الانتخابات المرتقبة هو «ممر إجباري» عليها تجاوزه لتشكيل حكومة فلسطينية مشتركة وموحدة تتولى إحياء مسار المفاوضات مع إسرائيل تحقيقاً لرغبة الإدارة الأمريكية الجديدة.

في الأثناء، وافقت إسرائيل بشكل استثنائي على طلب مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية للقاء الأسير مروان البرغوثي اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة «كان» العبرية.

ونقلت قناة «كان» العبرية عن مصادر فلسطينية قولها، أمس الخميس، «سمحت إسرائيل للوزير، حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بإجراء زيارة للبرغوثي في السجن على خلفية إجراء الانتخابات، والزيارة (الخميس) إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة».

وقالت القناة إنه «من المتوقع أن يحاول الشيخ إقناع البرغوثي، بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة أواخر يوليو، بعد أن قال مقربون من البرغوثي مؤخراً خارج السجن إنه ينوي الترشح للرئاسة».

وتحدثت وسائل إعلام عربية الشهر الماضي، عن نية القيادي وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الأسير مروان البرغوثي، الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، المزمع عقدها في شهر يوليو 2021.

على صعيد آخر، شيعت جماهير فلسطينية، أمس، جثمان الشهيد عزام جميل عامر، من نابلس، بعدما قضى مساء الأربعاء جرّاء قيام مستوطن بدهسه قرب مفترق بلدة كفر حارس شمال سلفيت بينما كان عائدًا من عمله.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، بهدم ثمانية مساكن ومنشآت وخزان مياه في قرية عين شبلي شرق نابلس بالضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء «وفا» الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين شبلي وأخطرت بهدم منزل وبركس وخزان مياه وتعود ملكيتها للمواطنين عائشة محمد، وإبراهيم اشتية. (وكالات)