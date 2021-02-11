شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: لقاء الحريري وماكرون يمهد لتفعيل المبادرة الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في حسابه على تويتر، أمس الخميس، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، الأزمة التي يمر بها لبنان، والصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة في البلاد، فيما أشاع اللقاء جواً من التفاؤل، بانفراج حكومي، من خلال الوساطة الفرنسية، في وقت أقيمت مراسم تشييع الناشط لقمان سليم الذي اغتيل الأسبوع الماضي، أمام النصب المقام في حديقة منزل والده محسن سليم في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور سفراء وشخصيات سياسية وإعلامية ودينية من مختلف الطوائف وأفراد العائلة والأصدقاء، حيث طالب هؤلاء بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.

وجاء في حساب رئيس الحكومة المكلف على تويتر «بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها». وسادت أجواء إيجابية بانفراج حكومي قريب، بعد لقاء الحريري مع ماكرون، حيث يعول على تفعيل المبادرة الفرنسية، لاسيما وأن ماكرون لن يزور لبنان للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة تنفذ الإصلاحات كشرط لمساعدة لبنان، على أن يتركز الجهد على حل الخلاف بين عون والحريري عبر التوافق على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، وإن سمتهم الكتل المشاركة في الحكومة، ويتم الاتفاق على الحصص وتوزيع الحقائب وتحل عقدتا الداخلية والعدل، شرط ألا يكون هناك ثلث ضامن لأي طرف.

من جهة أخرى، طالب سفراء دول عدة أبرزهم السفيرة الأمريكية، خلال مشاركتهم في مراسم تشييع الناشط لقمان سليم، بوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان. وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا خلال مشاركتها في مراسم التكريم، في زيارة نادرة لدبلوماسي أمريكي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مخاطبة عائلته «لقد سُلبتم وحُرمنا جميعنا من رجل عظيم، إنه فعل بربري، غير مقبول ولا يمكن أن يُغتفر». وأضافت «كان شخصاً لا يتعب ولا يكل في مساعيه من أجل مصالحة الشعب اللبناني وتعزيز الحرية»، مشددة على أنّ «هذه الجهود لا يمكن ولن تُقمع بالخوف والعنف». وتابعت «ننضم إليكم في المطالبة بالمحاسبة عن هذه الجريمة المروعة».

وشدد السفير الألماني أندرياس كيندل خلال كلمة ألقاها على وجوب عدم نسيان «ما حدث الأسبوع الماضي»، مؤكداً «نريد ونحتاج إلى تحقيق شفاف وإلى وضع حد للإفلات من العقاب».

بدورها، أكدت السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتز على أهمية «المحاسبة». وقالت إن بلادها «خسرت صديقاً» لكنها ستواصل دعم المشاريع التي عمل عليها. وكانت مراكز أبحاث عدة ومنظمات غير حكومية ودولية استعانت بخبرة لقمان سليم ومنشوراته نظراً لاستقلاليته وجرأته في تناول أكثر المواضيع حساسية. كما قدّمت سفارات غربية عدة الدعم المالي لمشاريع توثيق ذاكرة الحرب والمفقودين.

وفي كلمة مقتضبة، حمّلت والدة لقمان سليم الباحثة والصحفية المصرية سلمى مرشاق رفاق ابنها والشباب مسؤولية «بناء بلد يليق بكم وبلقمان»، مضيفة «الحمل ثقيل عليكم جداً». وقالت «لا تستخدموا إلا العقل والمنطق، فالسلاح لا يفيد البلد ولم يفدني أنا كأم، لقد ضيّع ابني».