«بايدن» يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، والهادفة لتوفير 8 مليارات دولار لبناء الجدار.

وقال بايدن مبلغا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالقرار في رسالة موجهة،" إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار.

ووجه الرئيس بايدن بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

وكان «ترامب» قد وقع منتصف فبراير2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بهدف وقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون «انقلابا عنيفا» على الدستور.