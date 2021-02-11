شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" بعد زيارة هيئة الاستثمار: خريطة استثمارية لطرح المشروعات على الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم وفد من أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب زيارة، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار، بناءً على ما تم مناقشته فى اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى وما تم بها من أعمال بحضور وزيرة الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار و5 نواب محافظين، وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدور الذى تقوم به هيئة الاستثمار فى نشر ثقافة ريادة الأعمال ووزارة الصناعة والتنمية المحلية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف النائب محمد كمال مرعى، أنه تم الأخذ بتوصية اللجنة على الاتفاق بين هيئة الاستثمار بمكاتبها فى المحافظات وجهاز تنمية المشروعات والمحافظات وجهاز تحديث الصناعة على إعداد خريطة استثمارية لكل المحافظات والفرص الواعدة بها فى ظل سياسة إحلال الواردات وتقليل الاستيراد.

وأشار مرعى، فى بيان صحفى له عقب الزيارة، إلى ضرورة أن يكون لكل محافظة الميزة التنافسية الخاصة بها فى الصناعة المحددة لها، لافتا إلى أن هذا يقضى على سياسة الجزر المنعزلة بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم ثقافة ريادة الأعمال، موضحاً أنه تم اختيار نموذج لـ5 محافظات للبدء بها وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية بناء على الاتفاق مع المحافظين بتكليف نائب محافظ وبحضور مندوب من هيئة الاستثمار للمشاركة فى الاجتماع.

وقال مرعى، إنه يتم إعداد الخريطة الاستثمارية لكل محافظة لطرحها على الشباب مع تقديم كافة التسهيلات الائتمانية سواء فى إصدار التراخيص أو القروض، وتابع قائلاً: "حتى لو وصلنا إلى أن تقوم هيئة الاستثمار بإنشاء مجمعات صناعية من أجل توطين الصناعة المحلية التى تدعمها الدولة وتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل ونشر فكر ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال وتقديم كافة الخدمات الفنية والعملية لهم، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من خدمات التأسيس والخدمات المتعلقة بها من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار".