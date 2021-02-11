شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ جماهير الأهلى: يستحق لقب نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والامتنان للنادى الأهلى، مؤكدة أنه يستحق لقب نادى القرن، وأنه مصدر سعادة المصريين على تشريفه الدولة المصرية والشعب المصرى، وتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمرار النادى فى إحراز البطولات ليظل دائمًا سفير الكرة المصرية.

يذكر أن فريق الأهلي توج بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.