شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد بدوى يكشف تفاصيل لقاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمحافظ الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لقاء نواب التنسيقية مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شهد مناقشة خطة المحافظة للعام الجديد وموازنتها، والتعرف على التحديات التى تخوضها المحافظة، واللقاء تمتع بأريحية فى طرح القضايا وتبادل المعلومات، موضحًا أن محافظ الشرقية أكد حرصه على تكرار مثل هذه اللقاءات من وقت لآخر، وأن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب فى تواصل مستمر معه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "نطمح من خلال مبادرة حياة كريمة في تحويل الريف المصري إلى شكل جديد ومتطور وعصرى، وقد تم تحديد مراكز معينة فى المرحلة الأولى والثانية من تطوير القرى والمراكز، وتم مناقشة تطوير الطرق وإنارتها وتطوير الترع".

وتابع: "ناقشنا بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في محافظة الشرقية، وتم التطرق إلى مشروعات وزارة الرى، وكنا نتحدث فى إطار خطة الموازنة للعام الحالى، وتطرق محافظ الشرقية إلى الخطة التنموية التى يتم إعدادها تواكب مع خطة الرئيس لتطوير القرى".