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ضبط 50 اسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب محل لحام "شكمانات"، بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ، وذلك لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط صاحب محل لحام "شكمانات"، بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ، لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر، مستغلا الظروف الراهنة، من انتشار فيروس ، وجرى ضبط 50 أسطوانة، وتسليمها لمستشفى حميات بنها، لحين صدور قرار النيابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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