أكبر 10 قوات جوية في الشرق الأوسط لعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري عن أكبر 10 قوات جوية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2021.

ويقيم الموقع القوات الجوية للدول من امتلاك عدد الطائرات، وهو لا يعني بالضرورة التفوق في الجو بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بالاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.

وشمل ترتيب الموقع المختص بالشأن العسكري للدول، حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة

ووفقا لإحصاءات 2021 للموقع، جاءت تركيا في المرتبة الأولى في المنطقة من حيث العدد، بـ1056 طائرة حربية متنوعة، وفي المرتبة الثانية جاء سلاج الجوي المصري بعدد طائرات بلغ 1053 طائرة حربية.

وفي المرتبة الثالثة جاءت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة. بينما إسرائيل جاءت في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية متنوعة.

ثم جاءت الجزائر في المرتبة السادسة بـ551 طائرة حربية. وتلتها في المرتبة السابعة جاءت إيران بـ516 طائرة حربية متنوعة.

واحتلت سوريا المرتبة الثامنة بامتلاكها 462 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، ثم أخيرا الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة.