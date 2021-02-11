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في مجلس وزراي في فاس.. الملك يسائل وزير الداخلية بسبب حادث طنجة- التفاصيل

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، توجه  الملك، بحسب، بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بلسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.

بعد جواب الوزير، يضيف المصدر، بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد الملك تعليماته  للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور.ة، كذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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