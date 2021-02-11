إشبيلية “يراهن” علی مغادرة النصيري مقابل أكثر من 40 مليون أورو لضم نجم الريال إيسكو

جدة - عبدالحي حسين - يراهن مسٶولو فريق إشبيلية علی تسريح الدولي المغربي يوسف النصيري مقابل أكثر من 40 مليون أورو خلال فترة الانتقالات الصيفية بهدف ضمان سيولة مالية تسمح له بإبرام تعاقدات جديدة لتعزيز الفريق.

وكشف موقع “تودو فيتشاخي”، المتخصص في سوق الانتقالات الدولية، أن إشبيلية يعول علی انتقال النصيري لإنعاش خزينته بعد ارتفاع أسهم مهاجم المنتخب بفضل المستويات التي يقدمها.

وشدد المصدر ذاته علی كون الفريق الاسباني يعول علی المهاجم الشاب بواديو لتعويض الرحيل المرتقب للنصيري، فضلا عن التعاقد مع نجم ريال مدريد إيسكو، مبرزا في السياق ذاته أن بيع عقد النصيري خطوة تندرج ضمن المخططات المستقبلية للفريق.