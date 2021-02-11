اخبار العالم

السفير الزنداني يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الزنداني يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

بحث سفير اليمن لدى المملكة العربية الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وثمن السفير الزنداني، جهود المملكة العربية السعودية الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف.. معبراً عن شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير .

 

وجدد الزنداني، ادانة الجمهورية اليمنية للهجوم الحوثي الارهابي على مطار ابها الدولي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا